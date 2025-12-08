Путин: в России нужно производить сложные товары, а импортировать простые

В 2026 году власти начнут менять структуру внешней торговли, чтобы расширять и стимулировать внутреннее производство технически сложных товаров.

Президент Владимир Путин заявил, что в 2026 году будет менять структуру внешней торговли таким образом, чтобы на территории РФ производилось больше технически сложных товаров. Тогда как импортировать из-за рубежа будут простые.

«Нужно нацеливать внешнеэкономические связи на увеличение экспортных поставок сложной продукции <…> Нужно расширять, стимулировать у себя, в России, более квалифицированную занятость», — сказал Владимир Путин.

Также он добавил, что власти уже сделали много для того, чтобы расширить «узкие места в логистике». Активно развиваются собственные решения, в том числе со странами БРИКС, а также используют национальные валюты в расчетах, что позволяет снизить издержки при трансграничных платежах.