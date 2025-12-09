Минфин уточнил, как признать дебиторку безнадежной и учесть в расходах

Для налога на прибыль организаций списанную дебиторскую задолженность можно учесть во внереализационных расходах.

В письме от 12.09.2025 № 03-03-06/1/89074 Минфин разъяснил, как признать списанную дебиторскую задолженность безнадежной и учесть ее в целях налога на прибыль.

Суммы безнадежных долгов учитывают как внереализационные расходы, напомнило ведомство.

Основания для отнесения дебиторки к безнадежной для налога на прибыль установлены п. 2 ст. 266 НК. Это истечение срока исковой давности, ликвидация компании-должника, вынесение судебного постановления об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания.

То есть, если списанная дебиторская задолженность соответствует основаниям из п. 2 ст. 266 НК – ее можно признать безнадежной и учесть в составе внереализационных расходов на основании подп. 2 п. 2 ст. 265 НК.

Дата признания внереализационных расходов для налога на прибыль установлена п. 7 ст. 272 НК:

для задолженности, по которой истек срок исковой давности – дата истечения этого срока;

для долгов, признанных безнадежными по другим причинам — дата соответствующего события.

