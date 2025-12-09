ФНС сама рассчитает НДФЛ за работников на АУСН, но нужны сведения

Бизнес на АвтоУСН отправляет данные по выплатам физлицам в налоговую для расчета НДФЛ.

ИП с 2026 года планирует перейти на АУСН с объектом «доходы минус расходы». Как налоговая будет проводить отчисления за работников, спросили в чате ФНС.

Сведения о выплаченных доходах (облагаемых и не облагаемых налогом), суммах стандартных и профессиональных налоговых вычетов и о налогах с этих доходов по каждому физлицу нужно отправлять в налоговую, уточнили налоговики.

Сроки и периоды такие:

с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца — до 25-го числа текущего месяца;

с 1 по 22 января — не позднее 25-го января;

с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня календарного года.

Это предусмотрено в ч. 8 и ч. 9 ст. 17 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

На основании этих данных налоговая начислит НДФЛ.

