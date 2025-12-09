ФНС сама рассчитает НДФЛ за работников на АУСН, но нужны сведения
ИП с 2026 года планирует перейти на АУСН с объектом «доходы минус расходы». Как налоговая будет проводить отчисления за работников, спросили в чате ФНС.
Сведения о выплаченных доходах (облагаемых и не облагаемых налогом), суммах стандартных и профессиональных налоговых вычетов и о налогах с этих доходов по каждому физлицу нужно отправлять в налоговую, уточнили налоговики.
Сроки и периоды такие:
с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца — до 25-го числа текущего месяца;
с 1 по 22 января — не позднее 25-го января;
с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня календарного года.
Это предусмотрено в ч. 8 и ч. 9 ст. 17 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
На основании этих данных налоговая начислит НДФЛ.
