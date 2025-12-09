Путин надеется, что повышение НДС до 22% будет временным

Повышение НДС – это честное и прямое, но временное решение, считает глава РФ.

Президент РФ надеется, что повышение НДС до 22% будет временным.

Он напомнил, что с 1 января 2026 года ставка налога вырастет.

«Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам, и когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — сказал Путин.

Он рассчитывает, что повышение НДС наведет порядок на оптовых, розничных и цифровых рынках.