В России создадут информационную систему «Антикартель»

Власти хотят, чтобы цифровая система с искусственным интеллектом отслеживала 100% открытых государственных торгов. Это позволит быстро выявлять картельные соглашения.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 28 ноября 2025 года № 1933 о ГИС «Антикартель».

Эту информационную систему создадут для предупреждения, выявления и пресечения антиконкурентных соглашений на торгах по госзаказу. Делать это будут с помощью цифровых технологий и искусственного интеллекта.

На платформе «ГосТех» уже запустили первую очередь системы и внедрили риск-ориентированные методы поиска картелей. Сейчас система обрабатывает данные 9,6 млн торгов по 20 критериям. Об этом сказано на сайте кабмина.

Вторую очередь тестирования планируют завершить до конца 2025 года. Тогда в ГИС внедрят технологию машинного обучения и ИИ. Программа будет не только определять нарушения по уже известным моделям, но и адаптироваться к возникновению новых.

Итогом работы станет автоматический контроль 100% открытых государственных торгов.

Систему будут применять для анализа товарных рынков, контроля ценообразования и стоимости социально значимых товаров.

Автор

DataDoc
