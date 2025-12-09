Штрафы будут автоматически выписывать через систему маркировки

В основном штрафовать будут продавцов табачных изделий, если они продают просроченный товар или тот, что отпустили за цену выше максимальной розничной. Штрафы в электронном виде придут через систему маркировки.

Правкомисссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому административные нарушения начнут фиксировать автоматически с помощью системы маркировки «Честный знак». Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Для этого в КоАП введут новую статью 15.12.2, по которой продавцам, не зарегистрированным в «Честном знаке», грозит штраф 50 тыс. рублей, если через одну кассу в течение месяца они продали больше 10 единиц маркированных табачных изделий. Об этом пишут «Ведомости».

«Для добросовестного бизнеса, уже работающего в правовом поле, риски не возрастают. Для теневого сегмента это создает серьезные операционные риски, потенциально изменяя баланс в пользу легального рынка», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, поправки позволят привлечь к ответственности ИП, которые продают табак с нарушениями (без маркировки). Их привлекут в ответственности, если предприниматели не исполнят запрет на продажу табачных изделий выше максимальной розничной цены.

Суммы штрафов будут следующими:

5 тыс. рублей — при продаже одной розничной точкой в обход запрета 100 изделий в течение дня;

50 тыс. рублей — при продаже от 100 до 1 тыс. изделий;

500 тыс. рублей — более 1 тыс. изделий.

Такие же штрафы ждут бизнес за продажу табачных изделий выше максимальной розничной цены.

Если продать товар с истекшим сроком годности, ИП получит штраф 10 тыс. рублей за каждую единицу, а компания — 20 тыс.

Все постановления об административных правонарушениях будут приходить в электронном виде через систему маркировки.