Премиум 8016 Мобильная
КоАП РФ

Штрафы будут автоматически выписывать через систему маркировки

В основном штрафовать будут продавцов табачных изделий, если они продают просроченный товар или тот, что отпустили за цену выше максимальной розничной. Штрафы в электронном виде придут через систему маркировки.

Правкомисссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому административные нарушения начнут фиксировать автоматически с помощью системы маркировки «Честный знак». Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Для этого в КоАП введут новую статью 15.12.2, по которой продавцам, не зарегистрированным в «Честном знаке», грозит штраф 50 тыс. рублей, если через одну кассу в течение месяца они продали больше 10 единиц маркированных табачных изделий. Об этом пишут «Ведомости».

«Для добросовестного бизнеса, уже работающего в правовом поле, риски не возрастают. Для теневого сегмента это создает серьезные операционные риски, потенциально изменяя баланс в пользу легального рынка», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, поправки позволят привлечь к ответственности ИП, которые продают табак с нарушениями (без маркировки). Их привлекут в ответственности, если предприниматели не исполнят запрет на продажу табачных изделий выше максимальной розничной цены.

Суммы штрафов будут следующими:

  • 5 тыс. рублей — при продаже одной розничной точкой в обход запрета 100 изделий в течение дня;

  • 50 тыс. рублей — при продаже от 100 до 1 тыс. изделий;

  • 500 тыс. рублей — более 1 тыс. изделий.

Такие же штрафы ждут бизнес за продажу табачных изделий выше максимальной розничной цены.

Если продать товар с истекшим сроком годности, ИП получит штраф 10 тыс. рублей за каждую единицу, а компания — 20 тыс.

Все постановления об административных правонарушениях будут приходить в электронном виде через систему маркировки.

Автор

Клеверенс
Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Да и завсегда считал что их срок годности - как раз через ту самую максимальную цену хорошо так подвязан.

    Если закупишь лишнего - будешь 7 лет торговать по той цене что на пачке написана! Не смотря на то что аналогичные уже давно в 2-3 раза дороже!

    Вот и поторгуй "просрочкой"

    А сравнение с выбитой ценой постоянно аккуратнейшим образом проводят. Прямо денмонстративно каждый раз сличают надпись!

    Тоже часто удивляет.

    Если у продавца спросить о цене какого-либо товара (по разным причинам бывает спрашиваешь, не видно, не понятно какой от чего, завалился, наклонился, загородился....) - ответ происходит ВЛЁТ ! Про себя думаешь - ну надо же как натренировалась: наизусть весь ассортимент помнит!

    Попробуй тоже самое с сигаретами произвести - фигу! Открывает кашёлку, достаёт оттуда пачечку, закрывает кашёлку....

    Крутит пачечку что бы смотреть лучше, рассматривает надпись, произносит написанное.

    Открывает кашёлку, кладёт пачечку в кашёлку закрывает кашёлку...

