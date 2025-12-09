Штрафы будут автоматически выписывать через систему маркировки
Правкомисссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому административные нарушения начнут фиксировать автоматически с помощью системы маркировки «Честный знак». Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.
Для этого в КоАП введут новую статью 15.12.2, по которой продавцам, не зарегистрированным в «Честном знаке», грозит штраф 50 тыс. рублей, если через одну кассу в течение месяца они продали больше 10 единиц маркированных табачных изделий. Об этом пишут «Ведомости».
«Для добросовестного бизнеса, уже работающего в правовом поле, риски не возрастают. Для теневого сегмента это создает серьезные операционные риски, потенциально изменяя баланс в пользу легального рынка», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Кроме того, поправки позволят привлечь к ответственности ИП, которые продают табак с нарушениями (без маркировки). Их привлекут в ответственности, если предприниматели не исполнят запрет на продажу табачных изделий выше максимальной розничной цены.
Суммы штрафов будут следующими:
5 тыс. рублей — при продаже одной розничной точкой в обход запрета 100 изделий в течение дня;
50 тыс. рублей — при продаже от 100 до 1 тыс. изделий;
500 тыс. рублей — более 1 тыс. изделий.
Такие же штрафы ждут бизнес за продажу табачных изделий выше максимальной розничной цены.
Если продать товар с истекшим сроком годности, ИП получит штраф 10 тыс. рублей за каждую единицу, а компания — 20 тыс.
Все постановления об административных правонарушениях будут приходить в электронном виде через систему маркировки.
Комментарии2
а какой срок годности у сигарет?
я почему-то ни разу не видел такой надписи!
Да и завсегда считал что их срок годности - как раз через ту самую максимальную цену хорошо так подвязан.
Если закупишь лишнего - будешь 7 лет торговать по той цене что на пачке написана! Не смотря на то что аналогичные уже давно в 2-3 раза дороже!
Вот и поторгуй "просрочкой"
А сравнение с выбитой ценой постоянно аккуратнейшим образом проводят. Прямо денмонстративно каждый раз сличают надпись!
Тоже часто удивляет.
Если у продавца спросить о цене какого-либо товара (по разным причинам бывает спрашиваешь, не видно, не понятно какой от чего, завалился, наклонился, загородился....) - ответ происходит ВЛЁТ ! Про себя думаешь - ну надо же как натренировалась: наизусть весь ассортимент помнит!
Попробуй тоже самое с сигаретами произвести - фигу! Открывает кашёлку, достаёт оттуда пачечку, закрывает кашёлку....
Крутит пачечку что бы смотреть лучше, рассматривает надпись, произносит написанное.
Открывает кашёлку, кладёт пачечку в кашёлку закрывает кашёлку...