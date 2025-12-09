Рассказали, кому зарплату за декабрь 2025 выплатят заранее

Тем, кто получает зарплату до 12-го числа месяца, выплатят ее до конца декабря.

Работники, которым платят зарплату до 12-го числа каждого месяца, получат выплаты за декабрь досрочно.

Об этом рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Всем организациям, в которых срок выплаты зарплаты установлен до 12-го числа каждого месяца, Роструд дал однозначное разъяснение, что выплаты должны быть произведены не позднее 30 декабря 2025 года, так как 31 декабря 2025 года является выходным днем», — заявила Подольская.

Если же зарплату платят 12-го числа, то работодатель ничего не нарушит, если выплатит зарплату за декабрь 2025 года 12 января 2026. Это будет первый рабочий день в следующем году, добавила эксперт.

Зарплату нужно перечислять не реже, чем два раза в месяц. Даты выплат в каждой организации определяются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором.

Окончательный расчет за отработанный месяц проводится не позднее 15 числа следующего месяца, уточнила Подольская.

Выплаты премий и других вознаграждений регулируются индивидуально в каждой компании коллективным договором и другими ЛНА и зависят от финансового состояния организации.