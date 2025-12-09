Премиум 8016 Мобильная
🔴 Вебинар: Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности →
Общество

🎅 Россияне рассказали, что хотят получить на Новый год

Самый желанный подарок – квартира и загородный дом.

Большинство россиян хотели бы получить в подарок на Новый год квартиру или загородный дом.

Такие результаты получила в ходе опроса строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг».

«35% респондентов мечтают получить в подарок на Новый год именно квартиру или загородный дом. Недвижимость встала на первое место среди самых желанных подарков, опередив путешествия (29%), автомобили (20%) и ювелирные украшения (16%)», — написали авторы исследования.

Опрос провели на платформе «Яндекс Взгляд» среди 1,1 тыс. респондентов от 18 до 65 лет.

38% опрошенных попросили бы в качестве новогоднего подарка квартиру у моря или в горах. Еще 17% просят Деда Мороза закрыть финансовые вопросы и долги, а 13% — беззаботный год.

При этом 32% загадали возможность помогать другим и делать мир лучше.

При выборе подарка на первое место ставят практичность (33%) и пользу в быту (27%). Также назвали важными яркие эмоции и незабываемые впечатления (30%).

Автор

Клеверенс
Инвентаризация

Инвентаризация перед закрытием года: что важно учесть и как технологии упрощают процесс

Приветствую вас, коллеги! Декабрь уже начался, и это значит, что пришло время, которое финансовый директор и главный бухгалтер, мягко говоря, недолюбливают. Годовая инвентаризация — это критически важный процесс, который напрямую влияет на достоверность вашей отчетности, налоговые базы и, в конечном итоге, на размер прибыли.

Инвентаризация перед закрытием года: что важно учесть и как технологии упрощают процесс

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет