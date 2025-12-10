❗ В 2026 году будут новые правила зачета НДФЛ и взносов с сальдо ЕНС
Смотрите в нашей таблице сроки зачета из сальдо ЕНС в счет НДФЛ и взносов с 2026 года при сдаче досрочных (предварительных) уведомлений.
Ситуация
Срок зачета НДФЛ
Срок зачета страховых взносов
Денег на ЕНС хватает на все
Не позднее 2-го дня, следующего за днем окончания истекшего периода
Не позднее 3-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты взносов
Денег на ЕНС нет
Не позднее 3-х дней, следующих за днем формирования положительного сальдо ЕНС
Не позднее 3-х дней, следующих за днем формирования положительного сальдо ЕНС
Таким образом, если вы сдали уведомление с указанием суммы НДФЛ и взносов на ближайшие 3 месяца, это не значит, что ФНС сразу спишет с вашего ЕНС всю сумму по этому уведомлению. Списание будет проходить по мере окончания периода, за который исчислен налог.
Пример
По предварительному уведомлению, сданному в сентябре, где фигурирует НДФЛ за 23.10-31.10, зачет (резервирование) налога произойдет 02.11.
Новое правило про предварительные уведомления и зачет по ним с сальдо ЕНС заработает с 1 сентября 2026 года.
Тоже удивился: порог обвалили, будто резиновый, и за месяц надо успеть перестроиться 😅 Похоже, будем ловить разъяснения на ходу и гадать, когда НДС наступит.