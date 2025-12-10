Селлеры просят ужесточить условия для иностранных продавцов на маркетплейсах

Иностранные продавцы могут не соблюдать требования к маркировке продукции, а также маркетплейсы дают им особые условия, например, пониженные комиссии. Представители российских селлеров считают, что права участников нужно уравнять.

Ассоциация участников рынка электронной торговли (АУРЭК) предложила маркетплейсам ужесточить правила торговли для иностранных продавцов.

Обращение разослали в Ozon, Яндекс Маркет, Wildberries, Минпромторг и ФАС. Об этом пишут «Ведомости».

Ассоциация жалуется на недобросовестную конкуренцию со стороны зарубежных селлеров, в основном из Китая. Сейчас для таких предпринимателей действуют пониженные комиссии на площадках, а также они могут не соблюдать требования к обязательной маркировке продукции.

Также АУРЭК просит дополнительно защитить российских продавцов от копирования их контента, принять меры против различий в комиссиях и требованиях к маркировке при трансграничной торговле.

