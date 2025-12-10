Селлеры просят ужесточить условия для иностранных продавцов на маркетплейсах
Ассоциация участников рынка электронной торговли (АУРЭК) предложила маркетплейсам ужесточить правила торговли для иностранных продавцов.
Обращение разослали в Ozon, Яндекс Маркет, Wildberries, Минпромторг и ФАС. Об этом пишут «Ведомости».
Ассоциация жалуется на недобросовестную конкуренцию со стороны зарубежных селлеров, в основном из Китая. Сейчас для таких предпринимателей действуют пониженные комиссии на площадках, а также они могут не соблюдать требования к обязательной маркировке продукции.
Также АУРЭК просит дополнительно защитить российских продавцов от копирования их контента, принять меры против различий в комиссиях и требованиях к маркировке при трансграничной торговле.
