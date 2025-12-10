8018 ЦОК ОК БСН - Мобильная
🔴 Вебинар: Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности →
АУСН

Соблюдать условия АУСН нужно с момента перехода на спецрежим

Платить зарплату только через расчетный счет в уполномоченном банке нужно с момента перехода на АвтоУСН, а не ранее.

ИП платит сотруднику зарплату наличными и хочет с 2026 года перейти на АУСН. С января 2026 будет перечислять только на карту.

Могут ли отказать в переходе на АУСН, если на момент подачи уведомления о переходе выплат сотруднику по расчетному счету еще не будет, или если будет одна — аванс  за декабрь, спрашивает предприниматель в чате ФНС.

Применение АвтоУСН возможно при соблюдении ограничения условий применения этого специального налогового режима — они закреплены в ч. 2 ст. 3 Федерального закона 17-ФЗ от 25.02.2025.

«Не вправе применять автоУСН организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплату доходов физическим лицам в наличной форме (п. 31 ч. 2 ст. 3 Федерального закона 17-ФЗ», — ответили налоговики.

То есть перечислять зарплату на расчетный счет сотрудника нужно с момента перехода на АУСН.

Научим работать на АУСН на новом онлайн-курсе «АУСН — 2026». Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

Цена курса со скидкой 67 %: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.

Автор

Господдержка.рф
Обновлено
НДС на УСН

НДС на УСН в 2026 году, изменения ставок, лимитов и другие новшества для бизнеса

С 2026 года стартует налоговая реформа. Она затрагивает множество бизнесов и вводит новые правила для НДС, УСН, патента и страховых взносов. Пока законопроект с изменениями окончательно не принят, но вероятность вступления его в силу довольно высока. В этом материале — обзор главных планируемых нововведений.

НДС на УСН в 2026 году, изменения ставок, лимитов и другие новшества для бизнеса
3
ИП_на_диване

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет