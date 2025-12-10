Соблюдать условия АУСН нужно с момента перехода на спецрежим
ИП платит сотруднику зарплату наличными и хочет с 2026 года перейти на АУСН. С января 2026 будет перечислять только на карту.
Могут ли отказать в переходе на АУСН, если на момент подачи уведомления о переходе выплат сотруднику по расчетному счету еще не будет, или если будет одна — аванс за декабрь, спрашивает предприниматель в чате ФНС.
Применение АвтоУСН возможно при соблюдении ограничения условий применения этого специального налогового режима — они закреплены в ч. 2 ст. 3 Федерального закона 17-ФЗ от 25.02.2025.
«Не вправе применять автоУСН организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплату доходов физическим лицам в наличной форме (п. 31 ч. 2 ст. 3 Федерального закона 17-ФЗ», — ответили налоговики.
То есть перечислять зарплату на расчетный счет сотрудника нужно с момента перехода на АУСН.
Научим работать на АУСН на новом онлайн-курсе «АУСН — 2026». Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.
Цена курса со скидкой 67 %: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.
Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.
Тоже удивился: порог обвалили, будто резиновый, и за месяц надо успеть перестроиться 😅 Похоже, будем ловить разъяснения на ходу и гадать, когда НДС наступит.