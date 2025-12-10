😎 Все про НДС на УСН в 2026 году в новом онлайн-курсе «НДС на УСН — 2026»: льготы, ставки и декларация

С 1 января 2026 года все организации и ИП с доходом выше 20 млн рублей автоматически получат статус плательщиков НДС, поэтому спрос на бухгалтеров, которые могут проконсультировать или полностью взять на себя учет НДС на УСН, резко вырастет. Разберитесь в особенностях работы с НДС на УСН — расширьте базу клиентов и увеличьте свой доход в 2026 г.

С 2026 года упрощенцы с доходом свыше 20 млн рублей автоматически станут плательщиками НДС. Многим компаниям придется решать — оставаться на УСН или переходить на ОСНО, чтобы избежать банкротства и закрытия.

Чтобы вы не плутали среди новых и старых норм и разъяснений в поисках истины, мы записали онлайн-курс «НДС на УСН — 2026», где собрали самую свежую и актуальную информацию про НДС на УСН.

В программе курса 12 видеоуроков, текстовые материалы и примеры заполнения шаблонов, с которыми вам нужно будет работать с 1 января 2026 года.

Главные изменения в работе упрощенцев в 2026 году

На курсе вы получите самые свежие знания, которые соответствуют законодательству на 1 декабря 2025 года, актуальные шаблоны документов с примерами заполнения и инструкциями по работе в 1С.

Вы узнаете, кто обязан платить НДС на УСН, при каких условиях можно получить освобождение и как выбирать оптимальную ставку НДС. Научитесь правильно начислять НДС при авансах и отгрузках, учитывать входящий налог, работать с переходящими договорами и восстанавливать НДС при изменении режима.

Сможете настраивать и вести учет НДС в 1С, формировать счета-фактуры, заполнять книги покупок и продаж.

Онлайн-курс будет полезен бухгалтерам, которые уже сотрудничают с компаниями на УСН или планируют начать консультировать упрощенцев в 2026 году, а также для собственников бизнеса на УСН.

