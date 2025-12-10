На УСН с пониженными ставками НДС можно применять НДС 0% по отдельным операциям

Если выбрали ставки НДС 5% или 7%, нулевая ставка применяется при экспорте, международных перевозках, транспортно-экспедиционных услугах для международной перевозки.

Налоговая служба ответила, можно ли плательщикам УСН рассчитывать НДС по ставке 0%.

«Плательщики на УСН, которые выбрали ставку 5% или 7%, могут применять НДС 0% только по отдельным операциям», — ответили налоговики.

Среди таких операций:

экспорт товаров (в том числе в страны, входящие в ЕАЭС);

международные перевозки товаров;

транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки;

реализация товаров дипломатическим представительствам и международным организациям.

Полный перечень операций есть в подп. 1-1.2, 2.1-3.1, 7 и подп. 11 п. 1 ст. 164 НК.

Обоснованность применения НДС 0% нужно подтвердить документально. Какие документы нужны – указано в ст. 165 НК.

Если применяли нулевую ставку, права на вычеты входного НДС у плательщиков на УСН, выбравших ставку НДС 5% или 7%, не будет.

Заявить к вычету можно только НДС, ранее рассчитанный плательщиком. Речь идет об операциях:

при отгрузке в счет авансов («обнуление» НДС с аванса);

возврате авансов, отказе от товаров (работ, услуг), расторжении (изменении условий) договора;

уменьшении цены отгруженных товаров (работ, услуг).

Пример Если на момент оплаты применятся ставка 5%, а на момент отгрузки 7%, то при получении аванса применяется расчетная ставка НДС 5/105, а на дату отгрузки ставка 7% (7/107). Рассчитанный НДС с аванса заявляется к вычету.

Если корректируется стоимость или количество отгруженных товаров, применяется ставка периода отгрузки, уточнили налоговики.

