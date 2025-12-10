8026 ОК НДС на УСН Мобильная
Силуанов: Минфин не начинал «жестить» в экономике

Бюджетное правило позволило российской экономике преодолеть последствия более 30 тысяч санкционных ограничений.

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что российской экономике пережить более 30 тыс. санкций помогло бюджетное правило. При этом ужесточение параметров бюджетного правила не означает, что Минфин начал «жестить».

«Бюджетное правило дало нам устойчивость, благодаря которой мы прошли кризис 2014 года с падением цен на нефть <...>. Вы говорите, что мы начали "жестить"? Отнюдь нет. Это просто философия финансистов — думать наперед, предотвращать риски», — сказал глава Минфина в интервью изданию «Эксперт».

Сейчас Антон Силуанов планирует сократить зависимость от нефтегазовых доходов в бюджете. Для этого уточняют бюджетное правило в базовой цене. Чтобы бюджет меньше брал процентных рисков, пересматривают субсидии.

Согласно бюджетному правилу, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы от экспорта нефти и газа. Фонд пополняют при цене на нефть выше 60 долларов за баррель. Если фактическая цена ниже, то на финансирование расходов берут деньги из ФНБ. К 2030 году цена отсечения снизится с 60 до 55 долларов, а потом каждый год будет сокращаться на 1 доллар.

НДС на УСН

НДС на УСН в 2026 году, изменения ставок, лимитов и другие новшества для бизнеса

С 2026 года стартует налоговая реформа. Она затрагивает множество бизнесов и вводит новые правила для НДС, УСН, патента и страховых взносов. Пока законопроект с изменениями окончательно не принят, но вероятность вступления его в силу довольно высока. В этом материале — обзор главных планируемых нововведений.

