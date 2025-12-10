Силуанов: Минфин не начинал «жестить» в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что российской экономике пережить более 30 тыс. санкций помогло бюджетное правило. При этом ужесточение параметров бюджетного правила не означает, что Минфин начал «жестить».

«Бюджетное правило дало нам устойчивость, благодаря которой мы прошли кризис 2014 года с падением цен на нефть <...>. Вы говорите, что мы начали "жестить"? Отнюдь нет. Это просто философия финансистов — думать наперед, предотвращать риски», — сказал глава Минфина в интервью изданию «Эксперт».

Сейчас Антон Силуанов планирует сократить зависимость от нефтегазовых доходов в бюджете. Для этого уточняют бюджетное правило в базовой цене. Чтобы бюджет меньше брал процентных рисков, пересматривают субсидии.

Согласно бюджетному правилу, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы от экспорта нефти и газа. Фонд пополняют при цене на нефть выше 60 долларов за баррель. Если фактическая цена ниже, то на финансирование расходов берут деньги из ФНБ. К 2030 году цена отсечения снизится с 60 до 55 долларов, а потом каждый год будет сокращаться на 1 доллар.