👀 ФНС: к эксперименту с АУСН с 2026 года присоединится еще 16 регионов и уже + 3 банка
Налоговый режим АУСН применяют уже 41,5 тыс. предпринимателей. С 1 января 2026 года на спецрежим собираются перейти еще более 14 тыс. налогоплательщиков, сообщает ФНС.
Расширилась партнерская сеть проекта. В конце 2025 года к проекту присоединились еще три банка, и теперь в перечень уполномоченных кредитных организаций включено 14 банков.
Часть банков создала банковские сервисы, обслуживающие АвтоУСН, и подключит их к информационному взаимодействию с налоговиками в ближайшее время.
С 1 января 2025 года специальный налоговый режим АвтоУСН можно применять по всей России, но решение об этом принимают местные власти.
В эксперименте уже участвуют 67 регионов, в том числе федеральная территория Сириус и город Байконур. С 1 января 2026 к эксперименту присоединятся еще 16 регионов (см. актуальный перечень в обзоре).
На АУСН могут перейти юрлица и ИП с доходом не более 60 млн рублей и числом сотрудников до пяти человек.
Предприниматели на АвтоУСН не платят страховые взносы, но пенсионные и социальные права сотрудников сохраняются за счет того, что ставка налога немного выше, чем на УСН:
8% — при объекте «доходы»;
20% — «доходы минус расходы».
Научим работать на АУСН на новом онлайн-курсе «АУСН — 2026». Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.
Цена курса со скидкой 67 %: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.
Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.
Тоже удивился: порог обвалили, будто резиновый, и за месяц надо успеть перестроиться 😅 Похоже, будем ловить разъяснения на ходу и гадать, когда НДС наступит.