👀 ФНС: к эксперименту с АУСН с 2026 года присоединится еще 16 регионов и уже + 3 банка

Налоговый режим АУСН применяют уже 41,5 тыс. предпринимателей. С 1 января 2026 года на спецрежим собираются перейти еще более 14 тыс. налогоплательщиков, сообщает ФНС.

Расширилась партнерская сеть проекта. В конце 2025 года к проекту присоединились еще три банка, и теперь в перечень уполномоченных кредитных организаций включено 14 банков.

Часть банков создала банковские сервисы, обслуживающие АвтоУСН, и подключит их к информационному взаимодействию с налоговиками в ближайшее время.

С 1 января 2025 года специальный налоговый режим АвтоУСН можно применять по всей России, но решение об этом принимают местные власти.

В эксперименте уже участвуют 67 регионов, в том числе федеральная территория Сириус и город Байконур. С 1 января 2026 к эксперименту присоединятся еще 16 регионов (см. актуальный перечень в обзоре).

На АУСН могут перейти юрлица и ИП с доходом не более 60 млн рублей и числом сотрудников до пяти человек.

Предприниматели на АвтоУСН не платят страховые взносы, но пенсионные и социальные права сотрудников сохраняются за счет того, что ставка налога немного выше, чем на УСН:

8% — при объекте «доходы»;

20% — «доходы минус расходы».

