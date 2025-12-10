В доходах региональных бюджетов уменьшилась доля налога на прибыль, но выросла НДФЛ

Рост налоговых и неналоговых доходов в 2025 году отмечен в 81 субъекте РФ.

В структуре доходов региональных бюджетов снизилась доля налога на прибыль, но положительная динамика сохраняется за счет увеличения объемов НДФЛ. Об этом говорится в данных Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за январь-сентябрь 2025 года.

«Рост налоговых и неналоговых доходов отмечается в 81 субъекте РФ, из них выше среднероссийского уровня (109%) — в 49 регионах. Рост налоговых и неналоговых доходов, как и в прошлом году, связан с ростом НДФЛ во всех субъектах РФ. Высокая динамика НДФЛ позволяет большинству регионов сохранить общую позитивную динамику доходов бюджета даже при сокращении поступлений налога на прибыль организаций», — говорится в сообщении, оно есть у «Клерка».

Доля налога на прибыль в структуре доходов снизилась с 24,1% до 21,9% за год. Удельный вес НДФЛ при этом вырос на 1,8 п.п. и составил 33,3%.

Положительное влияние на динамику поступления налоговых и неналоговых доходов оказал рост поступлений:

НДФЛ — на 13,9%;

налогов на имущество — на 6%;

акцизов — на 15,5%;

НДПИ — на 51%;

налогов на совокупный доход — на 11%;

доходов от размещения средств бюджетов — на 47%.

За девять месяцев с начала 2025 года налоговые и неналоговые поступления консолидированных бюджетов субъектов РФ выросли на 9%.

Основной вклад в увеличение расходов внесло расширение мер соцподдержки и рост финансирования социальной сферы – нацпроектов, ЖКХ и развития инфраструктуры.