8032 ЦОК ОК НДС на УСН Мобильная
🔴 Вебинар: Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности →
Налог на прибыль

В доходах региональных бюджетов уменьшилась доля налога на прибыль, но выросла НДФЛ

Рост налоговых и неналоговых доходов в 2025 году отмечен в 81 субъекте РФ.

В структуре доходов региональных бюджетов снизилась доля налога на прибыль, но положительная динамика сохраняется за счет увеличения объемов НДФЛ. Об этом говорится в данных Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за январь-сентябрь 2025 года.

«Рост налоговых и неналоговых доходов отмечается в 81 субъекте РФ, из них выше среднероссийского уровня (109%) — в 49 регионах. Рост налоговых и неналоговых доходов, как и в прошлом году, связан с ростом НДФЛ во всех субъектах РФ. Высокая динамика НДФЛ позволяет большинству регионов сохранить общую позитивную динамику доходов бюджета даже при сокращении поступлений налога на прибыль организаций», — говорится в сообщении, оно есть у «Клерка».

Доля налога на прибыль в структуре доходов снизилась с 24,1% до 21,9% за год. Удельный вес НДФЛ при этом вырос на 1,8 п.п. и составил 33,3%.

Положительное влияние на динамику поступления налоговых и неналоговых доходов оказал рост поступлений:

  • НДФЛ — на 13,9%;

  • налогов на имущество — на 6%;

  • акцизов — на 15,5%;

  • НДПИ — на 51%;

  • налогов на совокупный доход — на 11%;

  • доходов от размещения средств бюджетов — на 47%.

За девять месяцев с начала 2025 года налоговые и неналоговые поступления консолидированных бюджетов субъектов РФ выросли на 9%.

Основной вклад в увеличение расходов внесло расширение мер соцподдержки и рост финансирования социальной сферы – нацпроектов, ЖКХ и развития инфраструктуры.

Автор

Господдержка.рф
Обновлено
НДС на УСН

НДС на УСН в 2026 году, изменения ставок, лимитов и другие новшества для бизнеса

С 2026 года стартует налоговая реформа. Она затрагивает множество бизнесов и вводит новые правила для НДС, УСН, патента и страховых взносов. Пока законопроект с изменениями окончательно не принят, но вероятность вступления его в силу довольно высока. В этом материале — обзор главных планируемых нововведений.

НДС на УСН в 2026 году, изменения ставок, лимитов и другие новшества для бизнеса
4
Василий

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет