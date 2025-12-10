💰 Россияне в среднем берут в кредит 747 тысяч рублей

Мужчины чаще женщин обращаются в банк за кредитом, они хотят получить в среднем 802,9 тысяч рублей наличными в 2025 году.

За 11 месяцев 2025 года средняя сумма кредитов наличным на портале Финуслуги составила 747 тыс. рублей. Это на 4,4% больше показателя за тот же период 2024 года. Тогда пользователи запрашивали у банков 715,8 тыс.

Женщины хотят получить кредит на меньшую сумму (633,5 тыс. рублей), тогда как мужчинам нужно на 26,7% больше — 802,9 тыс. Об этом сказано в исследовании Финуслуги. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Чаще всего за кредитованием обращаются мужчины: 67,1% заявок против 32,9% со стороны женщин. Средний возраст заемщиков — 37 лет.

На начало декабря 2025 года средняя полная стоимость кредита наличными составила 30,78% годовых. Показатель остался на уровне ноября 2025 года.