Совфед одобрил эксперимент с больничными самозанятых

С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 будет проходить эксперимент по добровольной уплате самозанятыми страховых взносов.

10 декабря 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому самозанятые смогут добровольно платить взносы на социальное страхование.

Такой шаг позволит им получать пособие по временной нетрудоспособности.

Эксперимент по добровольной уплате взносов пройдет с 1 января 2026 по 31 декабря 2028 года. До 30 сентября 2027 самозанятые смогут подать заявление в территориальный орган страховщика в бумажной или электронной форме.

Можно выбрать два варианта взносов:

при взносе 1 344 рубля — страховая сумма будет 35 тыс. рублей;

1 920 рублей — страховая сумма 50 тыс.

Размер выплат зависит от страхового стажа и времени участия в программе. Например, при страховой сумме 35 тыс. рублей можно получить пособие от 14 700 до 35 тыс. рублей, а при 50 тыс. — от 21 до 50 тыс.