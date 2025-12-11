У многодетных должников запретят отбирать земельные участки

Приставы не смогут изъять земельный участок за долги многодетных семей.

10 декабря 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли правительственный законопроект, по которому у многодетных семей будет невозможно изъять земельный участок за долги.

В ст. 446 ГПК внесут изменения и дополнят список имущества, на которое запрещено обращать взыскание по исполнительным документам.

«Кроме того, в случае окончательного принятия законопроекта, нельзя будет изымать за долги у многодетных семей транспортное средство, если оно у них является единственным», — сказано на сайте Госдумы.

Ожидается, что изменение позволит многодетным сохранить необходимые материальные условия для жизни, а также поднять уровень социально-правовой защиты.