😨 Назвали справедливый размер пенсии для России

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал размер справедливой пенсии с точки зрения международных норм: это 40% от среднего заработка.

То есть при номинальной зарплате в 100 тыс. рублей пенсия должна быть не менее 40 тыс. в месяц.

«Это около $500. Примерно на таком уровне находятся пенсии в Словакии, Венгрии или Румынии. Но опять же, это беднейшие страны в Евросоюзе, и местные пенсионеры не считаются по мировым меркам ни обеспеченными, ни благополучными. Средний по Европе уровень пенсий — выше $1,5 тыс., то есть втрое выше, чем у восточных стран ЕС», — заявил Селезнев.

Чтобы у российских пенсионеров, которые сейчас получают чуть более $300, доходы выросли в пять раз, курс доллара к рублю должен опуститься до 16 рублей. Таким он был в 1998 году, напомнил эксперт.

По данным СФР, на 1 октября 2025 года средний размер страховой пенсии почти достиг 25,2 тыс. рублей в месяц.

У работающих пенсионеров выплата в среднем составляет около 22,4 тыс., а у неработающих – около 25,8 тыс. рублей.