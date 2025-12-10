😨 Назвали справедливый размер пенсии для России
Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал размер справедливой пенсии с точки зрения международных норм: это 40% от среднего заработка.
То есть при номинальной зарплате в 100 тыс. рублей пенсия должна быть не менее 40 тыс. в месяц.
«Это около $500. Примерно на таком уровне находятся пенсии в Словакии, Венгрии или Румынии. Но опять же, это беднейшие страны в Евросоюзе, и местные пенсионеры не считаются по мировым меркам ни обеспеченными, ни благополучными. Средний по Европе уровень пенсий — выше $1,5 тыс., то есть втрое выше, чем у восточных стран ЕС», — заявил Селезнев.
Чтобы у российских пенсионеров, которые сейчас получают чуть более $300, доходы выросли в пять раз, курс доллара к рублю должен опуститься до 16 рублей. Таким он был в 1998 году, напомнил эксперт.
По данным СФР, на 1 октября 2025 года средний размер страховой пенсии почти достиг 25,2 тыс. рублей в месяц.
У работающих пенсионеров выплата в среднем составляет около 22,4 тыс., а у неработающих – около 25,8 тыс. рублей.
