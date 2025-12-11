8034 ЦОК КПП mobile
❕ Эксперт: теперь опасны не ошибки в чеках и по кассе, а их повторяемость

Контроль налоговых органов за ККТ сместился от ошибок к модели поведения продавца, пользователя кассы, налогоплательщика.
Письма и уведомления из налоговой теперь формируются автоматически. А ошибки — это не просто неточности, а сигнал о профиле поведения бизнеса.

О новых акцентах в контроле в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказала Оксана Спиркина — руководитель направления ОФД Платформы ОФД, эксперт комитета по автоматизации решений для прослеживаемости движения товаров и денежных средств «Деловой России».

Спикер заметила, что теперь опасны не ошибки, а их повторяемость. Схема работает так:

  1. ФНС видит паттерн.

  2. Повтор ошибки

    автоматический

    сигнал в ФНС.

  3. Изменение

    риск-профиля.

  4. Письмо из налоговой о выявлении

    нарушений или

    проверка.

Оксана Спиркина объяснила, что автоматические письма от ФНС формируются алгоритмически и часто приходят без участия инспектора. Они реагируют на повторяемости и «аномалии» в данных.

Причем рост количества таких писем не из-за нарушений, а из-за автоматизации процессов.

Письмо обычно бывает в форме запроса пояснений или предупреждения. Речь в нем идет:

  • про критические ошибки в чеках;

  • неверное время в чеке (тег 1012);

  • незарегистрированную ККТ, незавершенную регистрацию;

  • некорректное наименование предмета расчета (тег 1030);

  • ФД с ошибками, влияющими на подсчет выручки.

Основные выводы по письмам из налоговой Оксана Спиркина сделала такие:

  • Письма приходят чаще, даже с некритичными ошибками.

  • Алгоритм реагирует на повторения:

    систематичность фиксируется автоматически.

  • Письмо — это признак контроля, а не наказание. Его

    цель – информирование, а не штраф.

Эксперт подчеркнула, что поведение бизнеса — теперь ключевой фактор. Поэтому важна быстрая и корректная реакция на уведомление от ФНС по кассе, чекам, фискальным данным.

Автор

Максим Игоревич
