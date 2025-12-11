❕ Эксперт: теперь опасны не ошибки в чеках и по кассе, а их повторяемость
Письма и уведомления из налоговой теперь формируются автоматически. А ошибки — это не просто неточности, а сигнал о профиле поведения бизнеса.
О новых акцентах в контроле в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказала Оксана Спиркина — руководитель направления ОФД Платформы ОФД, эксперт комитета по автоматизации решений для прослеживаемости движения товаров и денежных средств «Деловой России».
Спикер заметила, что теперь опасны не ошибки, а их повторяемость. Схема работает так:
ФНС видит паттерн.
Повтор ошибки
→ автоматический
сигнал в ФНС.
Изменение
риск-профиля.
Письмо из налоговой о выявлении
нарушений или
проверка.
Оксана Спиркина объяснила, что автоматические письма от ФНС формируются алгоритмически и часто приходят без участия инспектора. Они реагируют на повторяемости и «аномалии» в данных.
Причем рост количества таких писем не из-за нарушений, а из-за автоматизации процессов.
Письмо обычно бывает в форме запроса пояснений или предупреждения. Речь в нем идет:
про критические ошибки в чеках;
неверное время в чеке (тег 1012);
незарегистрированную ККТ, незавершенную регистрацию;
некорректное наименование предмета расчета (тег 1030);
ФД с ошибками, влияющими на подсчет выручки.
Основные выводы по письмам из налоговой Оксана Спиркина сделала такие:
Письма приходят чаще, даже с некритичными ошибками.
Алгоритм реагирует на повторения:
систематичность фиксируется автоматически.
Письмо — это признак контроля, а не наказание. Его
цель – информирование, а не штраф.
Эксперт подчеркнула, что поведение бизнеса — теперь ключевой фактор. Поэтому важна быстрая и корректная реакция на уведомление от ФНС по кассе, чекам, фискальным данным.
не надо искажать, сочинять и прочее. Есть чудесная книга на ночь (НК). В которой изложены все способы оптимизации. Нужно постараться и приложить максимум усилий жадному руководству для составления документов (и это не забота ГБ)
ни один жадюга-руководитель, такую служебку не подпишет (только если он в коматозе)