❕ Эксперт: теперь опасны не ошибки в чеках и по кассе, а их повторяемость

Контроль налоговых органов за ККТ сместился от ошибок к модели поведения продавца, пользователя кассы, налогоплательщика.

Письма и уведомления из налоговой теперь формируются автоматически. А ошибки — это не просто неточности, а сигнал о профиле поведения бизнеса.

О новых акцентах в контроле в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказала Оксана Спиркина — руководитель направления ОФД Платформы ОФД, эксперт комитета по автоматизации решений для прослеживаемости движения товаров и денежных средств «Деловой России».

Спикер заметила, что теперь опасны не ошибки, а их повторяемость. Схема работает так:

ФНС видит паттерн. Повтор ошибки → автоматический сигнал в ФНС. Изменение риск-профиля. Письмо из налоговой о выявлении нарушений или проверка.

Оксана Спиркина объяснила, что автоматические письма от ФНС формируются алгоритмически и часто приходят без участия инспектора. Они реагируют на повторяемости и «аномалии» в данных.

Причем рост количества таких писем не из-за нарушений, а из-за автоматизации процессов.

Письмо обычно бывает в форме запроса пояснений или предупреждения. Речь в нем идет:

про критические ошибки в чеках;

неверное время в чеке (тег 1012);

незарегистрированную ККТ, незавершенную регистрацию;

некорректное наименование предмета расчета (тег 1030);

ФД с ошибками, влияющими на подсчет выручки.

Основные выводы по письмам из налоговой Оксана Спиркина сделала такие:

Письма приходят чаще , даже с некритичными ошибками.

Алгоритм реагирует на повторения : систематичность фиксируется автоматически.

Письмо — это признак контроля, а не наказание. Его цель – информирование, а не штраф.

Эксперт подчеркнула, что поведение бизнеса — теперь ключевой фактор. Поэтому важна быстрая и корректная реакция на уведомление от ФНС по кассе, чекам, фискальным данным.