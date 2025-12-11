😱 45 дней в год тратит бухгалтер на обработку первичных документов
На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» ведущий эксперт по автоматизации бухгалтерских процессов, менеджер по работе с партнерами в Entera Константин Кисуркин привел такие данные компании:
70%
первичной документации — передается на бумаге и
обрабатывается вручную;
более 9 млрд —
все еще обрабатывается вручную;
30% —
передается в электронном виде, но из них более
50% документов, полученных в электронном виде,
вносится в систему учета вручную.
Также эксперт назвал основные вызовы 2026 года. Это:
рутина и ошибки;
много времени на ввод первички;
увеличение количества отчетности для контролирующих органов;
необходимость получать данные
из разных источников
успевать адаптироваться к новым
законам и спасать бизнес.
И все это на фоне реформ, которые только набирают обороты.
Спикер рассказал, что его компания провела сравнение ручной работы и работы сервиса. В итоге 50 первичных документов разносили в ручную 150 минут, а с Entera — 8 минут. То есть скорость в 18 раз быстрее.
не надо искажать, сочинять и прочее. Есть чудесная книга на ночь (НК). В которой изложены все способы оптимизации. Нужно постараться и приложить максимум усилий жадному руководству для составления документов (и это не забота ГБ)
ни один жадюга-руководитель, такую служебку не подпишет (только если он в коматозе)