Первичные документы

😱 45 дней в год тратит бухгалтер на обработку первичных документов

По данным мультисервиса Entera, на конец 2025 года на внесение 500 страниц в месяц или 6 000 страниц в год у бухгалтера уходит порядка 1,5 месяцев.

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» ведущий эксперт по автоматизации бухгалтерских процессов, менеджер по работе с партнерами в Entera Константин Кисуркин привел такие данные компании:

  • 70%

    первичной документации — передается на бумаге и

    обрабатывается вручную;

  • более 9 млрд

    все еще обрабатывается вручную;

  • 30% —

    передается в электронном виде, но из них более

    50% документов, полученных в электронном виде,

    вносится в систему учета вручную.

Эксперт Константин Кисуркин На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Также эксперт назвал основные вызовы 2026 года. Это:

  • рутина и ошибки;

  • много времени на ввод первички;

  • увеличение количества отчетности для контролирующих органов;

  • необходимость получать данные

    из разных источников

  • успевать адаптироваться к новым

    законам и спасать бизнес.

И все это на фоне реформ, которые только набирают обороты.

Спикер рассказал, что его компания провела сравнение ручной работы и работы сервиса. В итоге 50 первичных документов разносили в ручную 150 минут, а с Entera — 8 минут. То есть скорость в 18 раз быстрее.

Автор

Максим Игоревич
