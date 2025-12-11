😱 45 дней в год тратит бухгалтер на обработку первичных документов

По данным мультисервиса Entera, на конец 2025 года на внесение 500 страниц в месяц или 6 000 страниц в год у бухгалтера уходит порядка 1,5 месяцев.

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» ведущий эксперт по автоматизации бухгалтерских процессов, менеджер по работе с партнерами в Entera Константин Кисуркин привел такие данные компании:

70% первичной документации — передается на бумаге и обрабатывается вручную ;

более 9 млрд — все еще обрабатывается вручную;

30% — передается в электронном виде, но из них более 50% документов, полученных в электронном виде, вносится в систему учета вручную.

Эксперт Константин Кисуркин На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Также эксперт назвал основные вызовы 2026 года. Это:

рутина и ошибки;

много времени на ввод первички;

увеличение количества отчетности для контролирующих органов;

необходимость получать данные из разных источников

успевать адаптироваться к новым законам и спасать бизнес.

И все это на фоне реформ, которые только набирают обороты.

Спикер рассказал, что его компания провела сравнение ручной работы и работы сервиса. В итоге 50 первичных документов разносили в ручную 150 минут, а с Entera — 8 минут. То есть скорость в 18 раз быстрее.