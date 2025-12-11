8034 ЦОК КПП mobile
💥 Выборочные налоговые проверки заменит сплошной и непрерывный контроль

Налогоплательщиков начинает проверять искусственный интеллект (ИИ) от ФНС — ИТ-платформа «Puzzle RPA».
В начале августа 2025 года мы сообщали, что Федеральная налоговая служба внедряет отечественную платформу «Puzzle RPA» — одно из крупнейших решений в сегменте роботизации процессов на уровне госсектора.

Говоря про эту платформу на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026», Дмитрий Ряховский — д.э.н., профессор, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант — заметил, что по сути – это переход к сплошному и непрерывному автоматизированному контролю.

А именно:

  • Сверка и анализ отчетности, выявление расхождений и подозрительных операций –

    теперь в фоновом режиме, без запроса.

  • Порог ошибок снижается: даже небольшие отклонения автоматически попадают в

    обработку.

«Если раньше предприниматели думали “я маленький, меня проверять не будут”, с внедрением системы такой подход становится опасным», — предупредил Ряховский.

  • Выборочные проверки заменит сплошной и непрерывный контроль.

  • Скорость реакции увеличится: действия системы не зависят от загрузки конкретного

    инспектора. Контроль будет автоматически с помощью ИИ.

  • Вопросы от налоговой будут появляться раньше, чем будем сдана декларация.

На конец 2025 года на налоговиков уже работают системы АСК НДС-3, СУРиВК, модуль камеральных проверок, межведомственное взаимодействие.

Автор

Максим Игоревич
