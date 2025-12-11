🔎 ФНС реализует новые форматы налогового контроля
Новые форматы налогового контроля заключаются в следующем:
Элемент работы ИИ
Как работает
Непрерывный мониторинг вместо точечных проверок
Система работает постоянно, анализируя каждую транзакцию.
Это наблюдение за бизнесом, даже не направляя требования о представлении документов, информации.
Аналитика по прогнозу рисков
Алгоритмы не просто фиксируют нарушения, но и прогнозируют риски, выявляя аномальные схемы и подозрительные цепочки контрагентов.
Автоматические доначисления
К примеру, когда данные онлайн-касс показывают оборот выше задекларированного. Система может самостоятельно начислить налоги и направить уведомление об уплате.
Выбор системы, кто войдет в план выездных проверок
Выездная проверка — это не выбор руководства ИФНС, а этап работы системы. На нее попадают компании, отобранные СУРиВК как наиболее рискованные, с уже сформированным перечнем вопросов.
На эти моменты в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» обратил внимание Дмитрий Ряховский — д.э.н., профессор, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант.
не надо искажать, сочинять и прочее. Есть чудесная книга на ночь (НК). В которой изложены все способы оптимизации. Нужно постараться и приложить максимум усилий жадному руководству для составления документов (и это не забота ГБ)
ни один жадюга-руководитель, такую служебку не подпишет (только если он в коматозе)