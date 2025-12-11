8034 ЦОК КПП mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Эксклюзив
Налоговые проверки

🔎 ФНС реализует новые форматы налогового контроля

Благодаря технологиям, у налоговой службы появились новые форматы контроля на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Новые форматы налогового контроля заключаются в следующем:

Элемент работы ИИ

Как работает

Непрерывный мониторинг вместо точечных проверок

Система работает постоянно, анализируя каждую транзакцию.

Это наблюдение за бизнесом, даже не направляя требования о представлении документов, информации.

Аналитика по прогнозу рисков

Алгоритмы не просто фиксируют нарушения, но и прогнозируют риски, выявляя аномальные схемы и подозрительные цепочки контрагентов.

Автоматические доначисления

К примеру, когда данные онлайн-касс показывают оборот выше задекларированного. Система может самостоятельно начислить налоги и направить уведомление об уплате.

Выбор системы, кто войдет в план выездных проверок

Выездная проверка — это не выбор руководства ИФНС, а этап работы системы. На нее попадают компании, отобранные СУРиВК как наиболее рискованные, с уже сформированным перечнем вопросов.

На эти моменты в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» обратил внимание Дмитрий Ряховский — д.э.н., профессор, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант.

Эксперт Дмитрий Ряховский на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Автор

Максим Игоревич
Бухгалтеры

Главбух — тоже КДЛ. Почему в 2025 году средний чек вашей ответственности составит 81 млн рублей

«Я человек маленький, мне сказали — я провела». Эту фразу я слышу регулярно, когда к нам приходят спасать личные активы. Но статистика Верховного Суда за 2024 год безжалостна: количество исков к бухгалтерам выросло на 28%, а средняя сумма взыскания — 81 миллион рублей.

6
Татьяна

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет