Чиновников предлагают освободить от подачи деклараций о доходах

Контроль за имуществом и расходами чиновников могут сделать непрерывным.

10 декабря 2025 года в Госдуму внесли депутатский законопроект, направленный на совершенствование антикоррупционной деятельности. Об этом сообщил комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, наивысшие коррупционные риски возникают при сделках по приобретению должностными лицами и их близкими недвижимости, транспорта, ценных бумаг и иного имущества. Поэтому фокус антикоррупционного контроля он предлагает сконцентрировать на таких операциях.

Предлагается не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг, оперативно получая информацию о любых изменениях в его финансовом положении.

«Сегодня вся информация о финансовом положении любого должностного лица может быть проанализирована с помощью государственной информационной системы (ГИС) “Посейдон”, введенной указом Президента еще в 2022 году. Ее взаимодействие с базами данных (ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества, Росавиации, ГИБДД, Банка России, государственных внебюджетных фондов и т. д.) позволяет эффективно анализировать информацию и моментально выявлять коррупционные риски», — отметил Пискарев.

А сведения о доходах и расходах предлагается подавать, если возникли основания. Например, при покупке имущества на сумму, превышающую общий трехгодовой доход чиновника, супруги и несовершеннолетних детей. Также останется обязательное декларирование при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.