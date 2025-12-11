Для пенсионеров и предпенсионеров предложили снизить ставки НДФЛ

Предлагается не облагать налогом зарплату до 2,4 млн рублей в год.

Депутаты от ЛДПР предложили снизить ставки НДФЛ для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Такой законопроект будет внесен в Госдуму.

Депутат Сергей Миронов рассказал, что предлагается освободить от уплаты НДФЛ зарплаты пенсионеров, доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума пенсионера.

«Сегодня это почти 22,9 тысячи рублей. "Справедливая Россия" предлагает снизить налоговую нагрузку для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, уплачивающих НДФЛ в размере 13%, чьи доходы не превышают 2,4 миллиона рублей в год», — пояснил Миронов.

Пенсии в России не облагаются НДФЛ, но налог по ставке 13% платят работающие пенсионеры, и предпенсионеры.

«Налоговая система не учитывает, что у этих категорий граждан доходы, как правило, ограничены, и возможности их увеличить — минимальны. При этом повышаются расходы на медицину. Мы предлагаем, чтобы пенсионеры, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, не платили НДФЛ с зарплаты или своих подработок», — добавила депутат Яна Лантратова.

Для тех, чьи доходы выше названного лимита, ставки НДФЛ предлагается снизить до 50% от действующих, а для предпенсионеров — до 75%. Это может стать хорошим стимулом продолжать работать, не теряя в доходах, уверена депутат.

Предлагаемые изменения не затронут специальные ставки (например, 35% с выигрышей или для нерезидентов). Речь идет только о доходах от труда и подобных источников, облагаемых по общей шкале.