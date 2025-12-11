8032 ЦОК ОК НДС на УСН Мобильная
Экс-судьи Кубани и Адыгеи вошли в список лидеров по изъятому имуществу

У коррупционеров, которые возглавляли суды, изъяли имущество на 13 млрд рублей.

У судей Адыгеи и Краснодара Аслана Трахова и Александра Чернова изъяли имущество на 13 млрд рублей. Активы обратили в пользу государства.

Аслан Трахов более 20 лет был главой Верховного суда Адыгеи, его обвинили в коррупции и покупке дорогостоящей недвижимости на родственников и других доверенных лиц. Всего у экс-судьи изъяли 214 объектов недвижимости. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Александр Чернов тоже свыше 20 лет был председателем Краснодарского краевого суда. Его обвинили в нарушении антикоррупционных правил и конфисковали 87 земельных участков, квартир и других объектов недвижимости.

Эти судьи попали в топ коррупционеров, у которых государство изъяло больше всего активов.

Однако лидером стал экс-глава глава правительства Карачаево-Черкесии Владимир Кайшев, у которого конфисковали 41,9 млрд рублей.

