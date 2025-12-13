📃 По АУСН в налоговой можно запросить две справки

В личном кабинете налогоплательщика бизнес на автоУСН может получить справку о применении этого специального налогового режима, а также о состоянии расчетов по налогу.

Компании и ИП, которые применяют АУСН, могут в личном кабинете налогоплательщика сформировать в электронной форме следующие справки:

о применении АУСН (КНД 1120503);

о состоянии расчетов (доходах) по налогу, уплачиваемому в связи с применением АУСН (КНД 1120504).

Все документы будут подписаны электронной подписью ФНС. Они действительны так же, как и бумажные, поясняют налоговики.

Предприниматели могут применять АУСН, если их доход не превышает 60 млн рублей, остаточная стоимость ОС не больше 150 млн, численность сотрудников не больше 5 человек, а доля участия в других организациях не выше 25%.