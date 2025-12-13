Если сумма стандартного вычета получилась больше положенной – будет перерасчет

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ предоставляют работодатели. И по итогам налогового периода общая его сумма может оказаться больше, чем это предусмотрено НК РФ.

В 2025 году стандартные вычеты на детей предоставляют автоматически, если у работодателя есть сведения, подтверждающие право на вычет.

Об этом напомнила начальник отдела оказания госуслуг УФНС по Ивановской области Ирина Беляева.

Но возможна ситуация, что по итогам налогового периода общая сумма вычета одним или несколькими налоговыми агентами окажется в большем размере, чем это предусмотрено законодательством.

В этом случае по окончании года налоговая произведет перерасчет. Соответствующая сумма НДФЛ будет включена в налоговое уведомление. И ее придется уплатить не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.