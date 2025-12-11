Эксперт Митюкова объяснила, почему компаниям на УСН в 2026 году выгоднее заниматься экспортом
Бизнес на УСН, который занимается экспортом, с 2026 года не будет платить ставку НДС 22%, у них на выходе — 0%. При этом вычет НДС они будут брать по ставке 22%.
Кроме того, при росте курса валют, у экспортеров будет расти и выручка. Об этом рассказала эксперт Эльвира Митюкова на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026».
«На экспорт можно продавать при любом режиме налогообложения: и при ОСНО, и при УСН. Однако, если в 2025 году организация на УСН не могла подтвердить право на 0% (нужно в налоговую сдать реестр документов), то в таком случае у нее НДС был не 0%, а 20%. То есть такие компании работали без специальных ставок», — сказала Эльвира Митюкова.
В 2026 году экспортеры на УСН смогут применять общую ставку НДС 22% либо специальную 5% или 7%.
Есть и переходные условия. Например, организация на ОСНО в 2025 году продала товары на экспорт, в течение 180 календарных дней ей нужно подтвердить право на ставку 0%. То есть отправить в налоговую реестры документов. Если этого не сделать, то нужно начислить НДС за тот квартал, в котором закончились эти 180 дней. Этот период может выпасть на 2026 год, в таком случае экспортерам придется делать расчет по уже новой ставке — 22%.
«НДС считается по тому кварталу, в котором закончились 180 дней», — заявила Митюкова.
Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета при Нацсовете при Президенте РФ, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор.
Выгоднее, чем розничной торговлей или платными туалетами? А, может, импортом?