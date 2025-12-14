😑 Налоговики объяснили что делать, если покупатель не хочет брать чек или молчит

За нарушение порядка выдачи кассового чека оштрафуют или даже временно закроют.

Продавцы часто сталкиваются с ситуацией, когда покупатель не хочет брать чек.

«Но даже в такой ситуации продавец должен распечатать чек и предложить его покупателю. Так как это обязанность продавца», — предупреждает региональное УФНС.

Электронный вариант чека можно отправить только с согласия покупателя. Если покупатель не ответил, отказал или просто промолчал – электронный чек не отправляют. Если же до расчета покупатель дал свой номер или электронку – чек на бумаге можно не выдавать.

Нарушение установленного порядка выдачи кассового чека влечет административную ответственность по ч. 4 и ч. 6 ст. 14.5 КоАП — до 10 тыс. рублей, напомнили налоговики.

А если невыдача кассового чека связана с неприменением ККТ, то накажут по ч. 2 и ч. 3 ст. 14.5 КоАП — не менее 30 000 рублей.

Для электронного чека существуют обязательные реквизиты:

регистрационный номер ККТ;

сумма;

дата и время расчета.

Также чек должен содержать фискальный признак документа и информацию об адресе сайта продавца.

Чек – это не просто формальность, без него покупатель не сможет вернуть товар, получить гарантийное обслуживание или предъявить претензии за некачественно оказанную услугу, добавили инспекторы.