По итогам 1 квартала 2026 компании смогут свериться с налоговой

В начале 2026 года ФНС рассчитает транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество организаций за 2025 год и пришлет сообщения юрлицам.

С 2026 года меняется порядок расчета имущественных налогов, сообщает ФНС.

По окончании I квартала 2026 года региональные налоговые рассчитают транспортный, земельный и налог на имущество организаций (для объектов, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости) за 2025 год.

Компаниям пришлют сообщения с суммами налогов, которые отразятся в совокупной обязанности на ЕНС.

До этого можно обратиться в налоговую по месту учета, чтобы сверить сведения за 2025 год о принадлежащих налогооблагаемых объектах, их характеристиках, периоде владения, налоговой базе и льготах. Если есть основания – за период 2025 года можно заявить налоговые льготы, сообщить о гибели или уничтожении объекта, принудительном изъятии транспортного средства или его о его розыске.

Компания ставится и снимается с учета в налоговой по месту нахождения принадлежащих ей ТС и объектов недвижимости на основании сведений от ГИБДД, гостехнадзора, Росреестра и других регистрирующих органов, которые они отправляют в налоговую.

Юрлицо может бесплатно получить электронную выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) об объектах налогообложения, которые принадлежали ему в 2025 году.

Если эти сведения реестра нужно актуализировать, налоговая на основе обращения налогоплательщика направит межведомственный запрос в соответствующее ведомство. О результатах сверки и наличии оснований для изменения записей ЕГРН компании сообщат.