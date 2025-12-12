Центробанк хочет оградить российских инвесторов от операций с криптой

Некоторые международные платежи можно провести только с использованием криптовалюты, поэтому идет дискуссия о допуске.

Перспектива допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют требует максимальной аккуратности.

Об этом заявил первый замглавы Центробанка Владимир Чистюхин.

Сейчас криптовалюты используются не только как инвестиция, но и как средство трансграничных платежей. Это важный момент, который нельзя не учитывать, пояснил он.

«Нам, конечно, хочется максимально оградить российского розничного инвестора от операций с таким рискованным активом. С другой стороны, мы понимаем, что в сложившихся обстоятельствах в ряде случаев провести какие-то международные платежи можно только с использованием криптовалюты. Поэтому дискуссия продолжается», — сказал Чистюхин.

По его словам, если решат при определенных условиях допустить до «неквалов», то круг тех, кто сможет проводить операции с криптой, расширится. И здесь надо быть максимально аккуратными.

Например, для таких инвесторов может быть установлен доступ только к наиболее ликвидным инструментам, добавил замглавы ЦБ.

Ранее ЦБ предлагал создать отдельную категорию инвесторов – суперквалифицированных – и разрешить инвестировать в криптовалюты только им. Позже от идеи отказались и согласились допустить на этот рынок квалифицированных инвесторов, если они пройдут определенное тестирование.