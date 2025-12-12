Центробанк хочет оградить российских инвесторов от операций с криптой
Перспектива допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют требует максимальной аккуратности.
Об этом заявил первый замглавы Центробанка Владимир Чистюхин.
Сейчас криптовалюты используются не только как инвестиция, но и как средство трансграничных платежей. Это важный момент, который нельзя не учитывать, пояснил он.
«Нам, конечно, хочется максимально оградить российского розничного инвестора от операций с таким рискованным активом. С другой стороны, мы понимаем, что в сложившихся обстоятельствах в ряде случаев провести какие-то международные платежи можно только с использованием криптовалюты. Поэтому дискуссия продолжается», — сказал Чистюхин.
По его словам, если решат при определенных условиях допустить до «неквалов», то круг тех, кто сможет проводить операции с криптой, расширится. И здесь надо быть максимально аккуратными.
Например, для таких инвесторов может быть установлен доступ только к наиболее ликвидным инструментам, добавил замглавы ЦБ.
Ранее ЦБ предлагал создать отдельную категорию инвесторов – суперквалифицированных – и разрешить инвестировать в криптовалюты только им. Позже от идеи отказались и согласились допустить на этот рынок квалифицированных инвесторов, если они пройдут определенное тестирование.
