Представитель Минфина рассказала, как в 2026 году будут платить страховые взносы на АУСН при совмещении деятельности

Если предприниматель на автоУСН совмещает предпринимательскую деятельность с иной, то он будет платить страховые взносы в размере 1%.

Действительный государственный советник РФ 3 класса Любовь Котова в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» объяснила, как в 2026 году будут платить страховые взносы предприниматели на АУСН, которые совмещают это с иной профессиональной деятельностью.

Любовь Котова на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Например, человек может быть арбитражным управляющим и ИП на АУСН. По АУСН такой предприниматель будет освобожден от уплаты страховых взносов.

Однако ему придется уплатить взнос как арбитражному управляющему. Это будет платеж в размере 1% с дохода, превышающего 300 тыс. рублей, от иной деятельности, которая не на АУСН.