Путин: к 2036 году уровень бедности составит менее 5%
11 декабря 2025 года Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил рост зарплат в бюджетной сфере и в других отраслях. Это стимулирует внутренний спрос и хорошо сказывается на развитии сферы услуг.
«Если в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек, или 29 процентов граждан, то по итогам прошлого года — 7,2 процента, или чуть более 10 миллионов человек», — сказал Президент.
Также он добавил, что государство движется к установленному на 2030 год плану, а именно: сократить уровень бедности до менее 7%. К 2036 году этот показатель должен быть менее 5%.
При оценке уровня бедности будут смотреть на все материальное положение человека и его семьи, использовать комплексный подход учета размера доходов.
