С 1 февраля 2026 рассчитывать среднюю численность нужно по новым указаниям Росстата

У ИП 2 человека на полной ставке и 4 на 0,5 ставки. Налоговики ответили, как считать численность для перехода на АУСН – как 6 или как 4.

Расчет средней численности на автоУСН ведется по форме федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» — п. 16.1 приказа Росстата от 16.12.2024 № 647.

«Сотрудники, отработавшие неполное рабочее время, учитываются пропорционально отработанному времени, соответственно, это будет 4 человека», — ответила налоговая служба в рубрике вопросов и ответов.

Но приказ Росстата № 647 утрачивает силу с 1 февраля 2026 года в связи с изданием нового приказа Росстата от 17.11.2025 № 638.