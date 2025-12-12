В Госдуме захотели заблокировать все сервисы Google

Компания хранит данные российских пользователей и бизнеса за рубежом, что, по мнению депутатов, создает риски для экономики и утечек информации.

Все сервисы Google могут попасть под ограничения работы в России из-за закона о хранении персональных данных.

Об этом заявил «Газете.ру» депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, компания хранит все данные российских граждан за пределами страны, что представляет «серьезную угрозу». В список сервисов Google входят одноименный поисковик, почта Gmail, карты Google Maps, видеохостинг YouTube, хранилище Google Диск, браузер Chrome и другие приложения и сервисы.

«И [сервисы Google] — это великолепный инструмент для мониторинга состояния экономики в Российской Федерации. Ну и как следствие, для корректировки тех санкционных пакетов, которые вводятся с завидной регулярностью, уже даже и сбились со счету, какой очередной пакет», — пояснил он.

Депутат Свинцов заявил о «мягком выдавливании» американских платформ и уверяет, что российские аналоги способны заменить большинство привычных инструментов.