🕝 Котяков рассказал, что думает о 6-часовом рабочем дне

Сегодня нет необходимости сокращать продолжительность рабочего дня в России, считает глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект с предложением сократить рабочее время россиян до шести часов в день.

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, что нет», — заявил Котяков.

Он добавил, что действующие нормы трудового законодательства позволяют работодателю вместе с работниками устраивать гибкий график своей работы. Это могут быть гибридные формы, удаленка или постоянное присутствие в офисе.