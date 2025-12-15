💲 Курс доллара, евро и юаня на 15 декабря 2025 года
Банк России установил курс доллара США 79,7 рублей, евро стоит 93,5.
На 15 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,7 рублей, курс евро — 93,5.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 15 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
79,7296 рубля
Евро
93,5626 рубля
Юань
11,2726 рубля
Центробанк установит курс доллара в последний рабочий день 2025 года — 30 декабря. Этот курс будет действовать все праздники, до 12 января 2026 года.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
