💲 Курс доллара, евро и юаня на 15 декабря 2025 года

На 15 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,7 рублей, курс евро — 93,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 15 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 79,7296 рубля Евро 93,5626 рубля Юань 11,2726 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 15 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Центробанк установит курс доллара в последний рабочий день 2025 года — 30 декабря. Этот курс будет действовать все праздники, до 12 января 2026 года.

