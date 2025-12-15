8045 ЦОК КПП УСН mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 15 декабря 2025 года

Банк России установил курс доллара США 79,7 рублей, евро стоит 93,5.

На 15 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,7 рублей, курс евро — 93,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 15 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

79,7296 рубля

Евро

93,5626 рубля

Юань

11,2726 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 15 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Центробанк установит курс доллара в последний рабочий день 2025 года — 30 декабря. Этот курс будет действовать все праздники, до 12 января 2026 года.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет