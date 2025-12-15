Для ИП на патенте в 2026 году изменятся условия + пример расчета

Лимит дохода на ПСН снизили до 20 млн, поэтому налоговики рекомендуют заранее оценить доход за прошлый год.

В 2026 году нельзя будет применять ПСН, если выручка за 2025 год либо с начала 2026 года превысит 20 млн руб., напомнило региональное УФНС. C 2027 года лимит годового дохода снижен до 15 млн руб., с 2028 года — до 10 млн руб.

«Налогоплательщикам заранее необходимо оценить сумму полученного в 2025 году дохода по всем видам предпринимательской деятельности на ПСН. Если доход по ПСН не превышает 20 млн руб. в 2025 году, налогоплательщик имеет право на получение патента в 2026 году», — пояснили налоговики.

Например, доход плательщика, оформившего патент с 1 января по 31 декабря 2026 года, в сентябре 2026 года составил 22 млн руб. Такой плательщик теряет право на применение ПСН с 1 января 2026 года.

Или доход плательщика, оформившего патент с 1 января по 31 сентября 2026 года, в сентябре 2026 года составил 15 млн руб., а затем оформлен новый патент с 1 октября 2026 по 31 декабря 2026 года, по которому получен доход 10 млн руб. В этом случае доход по ПСН за 2026 год будет считаться нарастающим итогом (15 млн руб. + 10 млн руб.) и при превышении лимита 2026 года (20 млн руб.) у плательщика будет утрачено право на применение ПСН с 1 октября 2026 года, а не с 1 января 2026 года.

Также внесли изменения в п. 2 ст. 346.45 НК: если в ходе деятельности по ПСН уменьшилось количество физических показателей (площадь торгового зала, численность работников, количество автотранспорта), то налогоплательщик вправе подать заявление на получение нового патента взамен прежнего в течение 10 дней со дня изменения. Сумму налога пересчитают на основании поданного заявления.

Посчитать стоимость патента на 2026 год можно самостоятельно с использованием налогового калькулятора на сайте ФНС.

Смотрите конспект вебинара об изменениях по патенту и УСН в 2026 году: как считать доход, выбрать ставку НДС, расчет налоговой нагрузки, риски.