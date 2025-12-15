В производстве выросли зарплаты и остается высокий спрос на персонал

Самые востребованные профессии в производстве – разнорабочие, специалисты по электромонтажным работам и кладовщики.

Медианные зарплатные предложения рабочим на производстве в ноябре 2025 года увеличились по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

«По итогам ноября 2025 года в сравнении аналогичным периодом прошлого года отмечен уверенный рост медианных зарплатных предложений для производственного персонала. Так, зарплата инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков выросла до 80 тысяч рублей (+12%)», — говорится в результатах.

Зарплата кладовщиков на производственных предприятиях выросла на 16%, до 69,6 тысячи рублей. Мастера по ремонту оборудования и техники могут зарабатывать около 80 тысяч рублей, что на 3% выше уровня прошлого года. Медианная зарплата электромонтажников выросла на 4%, до 63 тысяч рублей.

«Структура спроса по итогам ноября 2025 года подтверждает стабильную востребованность производственного персонала», — считают эксперты.

26% вакансий в производстве приходится на разнорабочих, что подчеркивает постоянную потребность в рабочем персонале. Значительную долю на рынке занимают специалисты по электромонтажным работам (14%) и кладовщики (11%), что свидетельствует о важности инфраструктурных и логистических функций. Также в топ-5 наиболее востребованных профессий попали машинисты спецтехники (9%) и сварщики (5%).

Текущая ситуация на рынке труда производства характеризуется сочетанием роста доходов для технических и инженерных специалистов с неизменно высоким спросом на массовые рабочие профессии, добавили аналитики.