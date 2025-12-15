Органы власти могут обязать закупать российскую технику

Депутаты предлагают ввести требования по локализации техники для госзакупок.

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили установить требования по локализации электронной техники, закупаемой российскими органами власти.

Такое обращение направили главе Минпромторга Антону Алиханову.

«Введение требования о локализации электронной техники, закупаемой органами власти, может привлечь дополнительные инвестиции в указанную сферу, а также обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных компаний, занятых выпуском микропроцессоров и иных технологически сложных компонентов. Просим вас высказать позицию возглавляемого вами ведомства относительно предложения о введении балльной системы для закупки электронной техники органами власти», — написали депутаты.

Депутат Алексей Куринный считает, что введение технологического сбора не будет способствовать оперативному и массовому переходу на отечественную электронику.

«Куда разумнее — сформировать гарантированный рынок сбыта для отечественных производителей в лице самого государства», — отметил он.

Введение требования о локализации при закупках электронной техники для нужд органов власти позволит стимулировать развитие производства российских микропроцессоров и других технологически сложных компонентов и обеспечить загрузку предприятий, уверен депутат.