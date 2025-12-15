Технологический сбор будет действовать и для импортной, и для отечественной электроники

Размер технологического сбора на электронную продукцию будет фиксированным и не превысит 5 тысяч рублей.

Технологический сбор, который начнет действовать с 1 сентября 2026 года, будет распространяться как на импортную, так и на произведенную в стране электронную продукцию.

Об этом говорится в федеральном законе от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

«Технологический сбор уплачивается в порядке, установленном правительством РФ, плательщиком технологического сбора за каждую единицу электронной компонентной базы (каждый электронный модуль) и (или) каждую единицу промышленной продукции, содержащей электронную компонентную базу (электронные модули), которые ввезены в РФ плательщиком технологического сбора или произведены на территории РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ», —- говорится в законе.

Размер технологического сбора на электронную продукцию будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях. Его размер не превысит 5 тысяч рублей.