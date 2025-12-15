ФНС: когда безвозмездная передача товаров не облагается НДС

Не облагается налогом передача товаров, работ, услуг, если есть подтверждение их использования в ходе СВО.

Региональное УФНС рассказало, когда не подлежит налогообложению НДС передача товаров, выполнение работ, оказание услуг на безвозмездной основе. Речь идет о передаче имущества воинским частям и организациям ВС РФ, войскам национальной гвардии РФ и органам ФСБ.

«Обязательным условием такой передачи товаров (работ, услуг) является их использование в ходе специальной военной операции. Факт получения и цели их применения вышеуказанными учреждениями подтверждается документом, подписанным командиром (руководителем) воинской части или организации либо уполномоченным им лицом», — уточнили налоговики.

При заполнении декларации по НДС в отношении таких объектов налогообложения плательщики могут использовать в разделе 7 код операции 1010841.

Этот код можно применять до внесения изменений в приложение № 1 к порядку заполнения налоговой декларации, утвержденному приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.

Научим рассчитывать и уплачивать налоги, составлять бухгалтерскую и финансовую отчетность, работать с компаниями на ОСНО и УСН, вести управленческий и кадровый учет для организаций и ИП на самом большом курсе профпереподготовки «Клерка» — «Профессия Главный бухгалтер».

Смотреть программу

В программе более 512 ак. часов обучения, практика на онлайн-тренажерах и симуляторе главбуха в 1С.