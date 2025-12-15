Налоговики перечислили сервисы, которые помогут работать с ЭДО в 2026 году

Компании должны вести все документы, связанные с грузоперевозками в электронном виде. Сервисы ФНС помогут оценить стоимость перехода на ЭДО и период окупаемости таких затрат.

С 1 января 2026 года компании, которые применяют электронный документооборот, электронные формы ТОРГ-12 и акты выполненных работ, не смогут больше работать с такими документами.

Вместо них обязательным станет универсальный передаточный документ. Об этом сказано на сайте ФНС.

Также с 1 сентября 2026 года вступит в силу федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ, по которому все документы, связанные с грузоперевозками, должны быть в электронном виде.

Комфортно перейти на электронный документооборот можно на сайте ФНС в разделе «Электронный документооборот».

Сервис «Выбор оператора электронного документооборота» содержит информацию об особенностях ЭДО, об операторе или предоставляемых им услугах.

«Калькулятор для расчета эффективности внедрения ЭДО в компании» позволяет оценить стоимость перехода на ЭДО, а также узнать примерный срок окупаемости затрат.

Комплексную информацию о компаниях, а также о том, применяют ли они ЭДО, можно найти в сервисе «Прозрачный бизнес».