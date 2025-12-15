В Ижевске с 2026 года введут туристический налог

Сначала предприниматели будут платить налог в размере 2% от налоговой базы, а с 2029 года — 5%.

С 2026 года в Ижевске появится туристический налог. Его будут платить компании и частные лица, которые представляют услуги по временному проживанию.

«Налоговая база рассчитывается исходя из стоимости услуг по размещению гостей в гостиницах и других средствах временного проживания, при этом в расчет не включаются суммы налога и НДС», — сказано на сайте ФНС.

Размер ставки будет расти поэтапно: