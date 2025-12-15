В Ижевске с 2026 года введут туристический налог
Сначала предприниматели будут платить налог в размере 2% от налоговой базы, а с 2029 года — 5%.
С 2026 года в Ижевске появится туристический налог. Его будут платить компании и частные лица, которые представляют услуги по временному проживанию.
«Налоговая база рассчитывается исходя из стоимости услуг по размещению гостей в гостиницах и других средствах временного проживания, при этом в расчет не включаются суммы налога и НДС», — сказано на сайте ФНС.
Размер ставки будет расти поэтапно:
в 2026 году — 2% от налоговой базы;
в 2027 году — 3%;
в 2028 году — 4%;
с 2029 года — 5%.
Комментарии2
вообще не понятно, теперь в каждой дыре туристический налог
вот так сначала с временного проживания. Потом окажется что этих денег мало и... станут брать и за постоянное!