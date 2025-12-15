8043 ЦОК КПП Осно mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Туристический налог

В Ижевске с 2026 года введут туристический налог

Сначала предприниматели будут платить налог в размере 2% от налоговой базы, а с 2029 года — 5%.

С 2026 года в Ижевске появится туристический налог. Его будут платить компании и частные лица, которые представляют услуги по временному проживанию.

«Налоговая база рассчитывается исходя из стоимости услуг по размещению гостей в гостиницах и других средствах временного проживания, при этом в расчет не включаются суммы налога и НДС», — сказано на сайте ФНС.

Размер ставки будет расти поэтапно:

  • в 2026 году — 2% от налоговой базы;

  • в 2027 году — 3%;

  • в 2028 году — 4%;

  • с 2029 года — 5%.

Автор

Комментарии

2
  • bogdanovv

    вообще не понятно, теперь в каждой дыре туристический налог

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    В Ижевске с 2026 года введут туристический налог

    появится туристический налог. Его будут платить компании и частные лица, которые представляют услуги по временному проживанию.

    вот так сначала с временного проживания. Потом окажется что этих денег мало и... станут брать и за постоянное!

ГлавнаяБух.Совет