Депутаты запретят работодателям устанавливать испытательный срок для сотрудниц с детьми до трех лет

Чтобы у мам было больше трудовых гарантий, работодателям запретят устанавливать испытательный срок для новых сотрудниц с детьми младше трех лет.

15 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодатели не смогут устанавливать испытательный срок для новых сотрудниц с малолетними детьми до трех лет.

Сейчас ст. 70 ТК предусматривает запрет на испытательный срок для матерей с детьми до полутора лет. Однако положение распространят на женщин с детьми до трех лет.

«Установление испытательного срока при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с момента официальной публикации.