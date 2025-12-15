Депутаты запретят работодателям устанавливать испытательный срок для сотрудниц с детьми до трех лет
15 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодатели не смогут устанавливать испытательный срок для новых сотрудниц с малолетними детьми до трех лет.
Сейчас ст. 70 ТК предусматривает запрет на испытательный срок для матерей с детьми до полутора лет. Однако положение распространят на женщин с детьми до трех лет.
«Установление испытательного срока при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации», — сказано в пояснительной записке.
Если законопроект примут, он вступит в силу с момента официальной публикации.
Комментарии1
Интересная идея.
Теперь более-менее вменяемые работодатели не буден брать на работу мамаш с детьми до 3-х лет - ни с испытательным сроком, ни без него.