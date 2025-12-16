❔ Как перепрограммировать кассу при переходе на АУСН, если в настройках нет такого спецрежима

ИП с 1 января 2026 переходит на АУСН. В своей работе применяет кассовый аппарат, и хотел перепрограммировать его для нового спецрежима.

Но в ЦТО по обслуживанию кассовых аппаратов ответили, что технической возможности для программирования режима «АУСН Доходы» в кассовом аппарате Эвотор не реализовано.

Не будет ли нарушением, если при формировании кассовых чеков в признаке «Система налогообложения» будет указано «УСН Доходы», спросил ИП.

При смене налогового режима (включая изменение объекта налогообложения при применении автоУСН с «доходы» на «доходы минус расходы» или наоборот) нужно внести изменения в настройки ККТ в отношении применяемого типа системы налогообложения, подтвердили налоговики.

При применении автоУСН тип системы налогообложения необходимо указывать УСН.

