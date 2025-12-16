❔ Как общепиту на АУСН учесть в расходах закупки в торговых сетях
ИП из сферы общепита на доходно-расходной АУСН приобретает продукты для приготовления блюд в магазинах «Магнит», «Пятерочка» и т. п. Оплату проводит бизнес-картой.
Такие закупки можно принять в расходы. Но у ИФНС могут возникнуть вопросы, так как только по выписке банка не видно, для чего покупался товар, предупреждает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
То есть ИП нужно доказать, что это товар не для него лично, а для предпринимательской деятельности.
Для этого у общепита должны быть технологические карты по каждому блюду. Ими и доказывается необходимость закупок.
Кроме того, чек от магазина должен содержать все обязательные реквизиты, включая наименование товаров и их стоимость.
А оплата должна быть произведена с расчетного счета ИП или корпоративной картой, привязанной к этому счету.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
Начать дискуссию