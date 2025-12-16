8054 Премиум 3 mobile Радость
АУСН

❔ Как общепиту на АУСН учесть в расходах закупки в торговых сетях

Чтобы у налоговой не было вопросов, у общепита должны быть технологические карты по блюдам.

ИП из сферы общепита на доходно-расходной АУСН приобретает продукты для приготовления блюд в магазинах «Магнит», «Пятерочка» и т. п. Оплату проводит бизнес-картой.

Такие закупки можно принять в расходы. Но у ИФНС могут возникнуть вопросы, так как только по выписке банка не видно, для чего покупался товар, предупреждает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

То есть ИП нужно доказать, что это товар не для него лично, а для предпринимательской деятельности.

Для этого у общепита должны быть технологические карты по каждому блюду. Ими и доказывается необходимость закупок.

Кроме того, чек от магазина должен содержать все обязательные реквизиты, включая наименование товаров и их стоимость.

А оплата должна быть произведена с расчетного счета ИП или корпоративной картой, привязанной к этому счету.

