Путин подписал закон об оплате больничных для самозанятых

С 1 января 2026 года начнется эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на соцстрахование.

15 декабря 2025 года Путин подписал от 15.12.2025 № 456-ФЗ, согласно которому с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года в России пройдет эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование.

Благодаря этому они смогут оформлять оплачиваемый больничный. Размер выплат будет зависеть от стажа, страховой суммы, срока уплаты взносов. Изменения вносятся в закон об обязательном социальном страховании на ВНиМ.

Страховым случаем для получения выплаты будет считаться временная нетрудоспособность из-за травмы, болезни, карантина, необходимости ухаживать за больным членом семьи, лечения в санатории после стационара.

Выплату по больничному можно будет получить после шести месяцев уплаты взносов. предусмотрено два размера страховых взносов в СФР:

1 344 рублей в месяц, страховая сумма составит до 35 тыс. рублей за полный месяц;

1 920 рублей страховая сумма — до 50 тыс. рублей.

Страховую сумму будут увеличивать пропорционально МРОТ. По желанию можно заплатить взнос сразу за несколько предстоящих месяцев, но не более 12.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

Стать участником добровольной системы страхования можно будет через приложение «Мой налог». Присоединиться программе можно до 30 сентября 2027 года.